Ried-Blamage bei Aufsteiger Stripfing

Drei Spiele in Liga zwei, nur zwei Punkte — die SV Guntamatic Ried erreichte mit dem 0:1 gegen Stripfing am FAC-Platz nach dem Abstieg den nächsten Tiefpunkt. Es war saisonübergreifend das 14. Ligamatch ohne Sieg (6 Niederlagen, 8 Remis). Trainer Maximilian Senft muss also weiter auf seinen zweiten Meisterschafts-Sieg mit Ried nach dem 2:1 in Altach am 12. März 2023 warten.

Riesen-Patzer vom Rieder Abwehr-Riesen

Bezeichnend für die aktuelle Situation der Innviertler, die auf Philipp Pomer (Zahn-OP) verzichten mussten, zwei Szenen:

Das Tor zum ersten Erfolg für den Aufsteiger durch Nikola Gataric fiel nach einem haarsträubenden Fehler von Abwehrchef Nikki Havenaar. Der 2-m-Riese legte den Ball Assistgeber Darijo Pecirep per Kopf praktisch auf, anstatt zu klären (14.).

Junior Diomande, der einzig gefährliche Offensivakteur in Hälfte eins, verletzte sich ausgerechnet bei seinem zweiten Torschuss am Oberschenkel (37.).

Lackner-Debüt

In Hälfte zwei fehlten den Oberösterreichern völlig die Ideen gegen die vom Ex-Rieder Markus Lackner (bis 70.) bei seinem Debüt gut organisierten Abwehr. Wirklich gefährlich wurde es zwei Mal nach demselben Muster — Einwurf bzw. hoher Ball auf „Mittelstürmer“ Havenaar, Kopfballverlängerung.

Einmal scheitere Marc Andre Schmerböck an der Latte (78.), dazu schoss Aleksandar Lutovac drüber (91.).t.h.