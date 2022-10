Ried-Trainer Heinle tanzt am Wochenende auf zwei Hochzeiten

Wenn Christian Heinle am Samstag seiner Lisa das „Ja-Wort“ gibt, absolviert seine Mannschaft gerade das Abschlusstraining für das Bundesligaspiel am Sonntag (14.30) bei Austria Lustenau.

„Den einen oder anderen Gedanken Richtung Mannschaft werde ich wahrscheinlich schon haben“, gestand der Trainer der SV Guntamatic Ried, der damit im wahrsten Sinne des Wortes auf zwei Hochzeiten tanzt.

„Ich bin extrem froh, dass meine Frau die ganze Hochzeit eigentlich alleine organisiert hat.“ Bei den Feierlichkeiten hofft der 37-Jährige dann aber doch, „ganz gut abschalten zu können“.

Ehe er am Sonntag nach Lustenau nachreist, wo seine Mannschaft „ja“ zum vierten Pflichtspielsieg in Serie sagen soll. „Die Stimmung ist derzeit überragend“, so der Ried-Trainer, der großen Respekt vor dem seit sieben Spielen sieglosen Aufsteiger zeigt.

„Wir müssen extrem gut organisiert sein. Sie haben mit die gefährlichsten Eins-gegen-Eins-Spieler“, warnte Heinle, der neben den Langzeitverletzten auf die erkrankten Diawusie und Kronberger verzichten muss.

LASK erwartet eine starke Wiener Austria

„Gezittert hat maximal ein Zitteraal im Wasser, von uns keiner“, stellte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer nach dem knappen Cup-Aufstieg gegen den FAC (2:1) klar. Ein Ergebnis, das die Linzer wohl auch am Sonntag (17) gegen die Wiener Austria unterschreiben würden. Doch der Respekt vor dem Gegner ist ungeachtet des Ausscheidens gegen den Wiener Sport-Club (s. Story links) groß. „Wir werden die Austria am Sonntag wieder so kennen lernen, wie sie die gesamte Saison gespielt hat und nicht so wie gegen den Sport-Club“, betonte Kühbauer.

Zuletzt waren die Athletiker drei Heimspiele in Folge ohne Sieg geblieben. „Es gibt im Leben immer Ups und Downs“, weiß der LASK-Trainer, der möglicherweise wieder auf den zuletzt angeschlagenen Philipp Ziereis bauen kann.