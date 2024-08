Rieder ÖFB-Pokalhistorie als Hoffnungsträger gegen Sturm

Fußball: Zweitliga-Tabellenführer fordert Meister und Titelverteidiger im Cup-Schlager am Mittwoch (18) - Klaus Roitinger erinnert sich an den Triumph 1998

In der zweiten Runde des Uniqa ÖFB-Cups hat die SV Guntamatic Ried am Mittwoch den amtierenden Meister und Cup-Sieger SK Sturm Graz zu Gast. Ankick in der Innviertel Arena ist um 18 Uhr (live in ORF 1).

Cup-Duelle gegen Sturm Graz nehmen in der Rieder Vereinshistorie einen besonderen Platz ein. Einen der größten Erfolge feierte Ried am 19. Mai 1998 im Wiener Hanappi-Stadion unter Trainer Klaus Roitinger mit einem 3:1-Sieg im Cup-Finale eben gegen Sturm.

„Wenn man als Außenseiter in ein Spiel geht, ist natürlich der Spielverlauf entscheidend, ob man eine Sensation schaffen kann. Wir sind 2:0 in Führung gegangen, unter anderem durch einen ‚Panenka-Elfmeter‘ von Goran Stanisavljevic. Sturm hat aufgemacht und wir haben den Vorsprung bis kurz vor Schluss halten können. Der 3:1-Sieg war sicher der größte Erfolg in den 1990er-Jahren, Sturm Graz galt damals als unschlagbar. Sie waren in der Champions League unter den besten Mannschaften Europas. Dieser Sieg bleibt unvergessen“, erinnert sich der damalige Trainer Klaus Roitinger.

Keine Ablenkung

Es gab auf dieses Match auch eine ganz besondere Vorbereitung: „Mir war klar, wie wichtig das Spiel für den Verein ist. Jeder der dabei ist, Spieler und Betreuer, mussten auch erkennen, dass es nicht irgendein Spiel ist. Deshalb habe ich aus den Hotelzimmern die TV-Geräte entfernen lassen. Es gab damals noch keine Handys, weshalb es natürlich ziemliche Beschwerden gab, dass keine Fernsehgeräte im Zimmer sind. Ich habe ihnen dann gesagt, dass das so gewollt ist, weil sie sich nur mit dem Match beschäftigen sollen.“

Ein günstiger Spielverlauf und die Unterstützung der Zuschauer sind für Roitinger auch der Schlüssel für eine mögliche Sensation am Mittwoch: „Sturm hat vielleicht noch nicht ganz die Stärke der Vorsaison, das ist nach einem Double-Sieg auch relativ normal. Ried zeigt zurzeit eine mannschaftliche Geschlossenheit, eine Kompaktheit in der Defensive. Mit der Verpflichtung von Sané haben sie auch an Durchschlagskraft gewonnen. Das ist jetzt eines der wenigen Spiele, in denen Ried nicht der Favorit ist. Die Unterstützung der Zuschauer wird uns helfen und wenn der Spielverlauf passt, ist alles möglich.“

Dass für einen Aufstieg gegen Sturm Graz alles passen muss, betont auch SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wenn wir gegen Sturm Graz den Hauch einer Chance haben wollen, ist es essentzell, unsere Identität in ihrer pursten Form auf den Platz zu bringen. Das bedeutet, trotz riesiger Widerstände resilient zu bleiben und die Energie unserer Fans in den schwierigen Phasen des Spiels aufzusaugen, um uns permanent zu pushen.“

Kleine Rieder Serie

Auch in der Saison 2010/11 gab es am Weg zum Rieder Cup-Sieg ein Duell gegen Sturm Graz, damals ebenfalls in Ried. Durch Tore von Daniel Royer und Anel Hadzic feierte Ried im Viertelfinale unter Trainer Paul Gludovatz einen 2:1-Sieg.

Es folgten Siege gegen Rapid und Austria Lustenau und damit der 2. Cup-Titel für Ried. Zudem ist Ried der letzte Klub, der Sturm Graz im ÖFB-Cup besiegen konnte. Am 27. Oktober 2021 gewannen die Rieder im Achtelfinale in Graz ebenfalls mit 2:1.

Karten für das Spiel gibt e in der Geschäftsstelle der SV Ried, online unter svried.at und am Spieltag ab 16 Uhr an den Stadionkassen. Sitzplätze in den Kategorien eins und zwei kosten im Vollpreis 22 bzw. 20 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen in beiden Kategorien sechs Euro. Karten für den Stehplatz West sind im Vollpreis um 13 Euro und für Kinder um vier Euro erhältlich.

Ermäßigungen jeweils für Pensionisten, Studenten, Zivil- und Präsenzdiener, Jugendliche bis 19 Jahre sowie SVR-Dauerkartenbesitzer. Ein VIP-Ticket gibt es zum Vollpreis um 150 Euro, zum Abopreis um 120 Euro und für Kinder um 60 Euro (jeweils exkl. 20 Prozent USt.).