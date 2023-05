Rieds Lustenau-Bilanz muss halten

Die Kicker und Betreuer der SV Guntamatic Ried stiegen am Freitag mit dem Wissen in den Bus nach Lustenau, in der Bundesliga gegen die Vorarlberger noch nie verloren zu haben (Bilanz: 7 Siege, 8 Remis).

„Wir wollen diesmal drei Punkte holen“, betonte Thomas Reifeltshammer, Sportchef des Schlusslichts vor dem heutigen Duell (17). Die Planungen des 34-Jährigen laufen derzeit voll in Richtung Bundesliga, auch wenn Plan B nicht außer Acht gelassen wird.

Lesen Sie auch

„Bei einem Abstieg gibt es viele Fragezeichen im Verein“, gestand Reifeltshammer, seiner Person wohl eingeschlossen. Da es aber Verträge gibt, die auch für Liga zwei gelten, würde man „nicht bei null starten“.

Senft auch in Liga zwei?

Aber der Klub müsse sich dann die Frage stellen, welchen Plan, welche Strategie man verfolge — ob etwa der sofortige Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben wird. Maximilian Senft als Trainer wäre bei einem Abstieg denkbar.

Noch ist es aber nicht so weit, soll sportlich der Klassenerhalt geschafft werden — und davon ist Reifeltshammer überzeugt. „Wenn du gegen Lustenau ein 1:3 in der Halbzeit umdrehst, ist das schon sehr positiv (Endstand 4:4/Anm.).“

Nachsatz: „Aber wir wissen, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Jetzt haben wir eine Woche später die Chance, es besser zu machen.“ Verzichten müssen die Rieder allerdings weiterhin auf die verletzten Philipp Pomer und Christoph Monschein. Deshalb wurde Junior Diomande (19) von Zweitligist Amstetten zurückbeordert. „Er hat dort sehr gute Leistungen gezeigt“, betonte Senft.

Von Tobias Hörtenhuber