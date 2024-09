Ronaldo schießt Portugal mit 900. Karriere-Tor zum Sieg

Cristiano Ronaldo hat Portugal mit dem 900. Tor seiner Profi-Karriere in der Fußball-Nations League zum Heimsieg gegen Kroatien geschossen. Der Altmeister traf beim 2:1-(2:1)-Sieg in Lissabon am Donnerstagabend zum 2:0. Europameister Spanien musste sich zum Auftakt des Bewerbs mit einem 0:0 in Belgrad gegen Serbien begnügen. Historisches gelang San Marino. Der Fußball-Zwerg gewann 1:0 gegen Liechtenstein und damit sein erstes Pflichtspiel überhaupt.

In Lissabon war zunächst Zeit für eine Verabschiedung. Der im Sommer mit 41 Jahren vom Profifußball zurückgetretene Pepe wurde vor Anpfiff feierlich geehrt. Auf dem Rasen standen dann zwei Akteure, die den 40er bald vor sich haben. Cristiano Ronaldo (39) begann bei Portugal, Luka Modric (38) lief – ebenfalls als Kapitän – für die Gäste ein. Rechtsverteidiger Diogo Dalot (7.) brachte Portugal früh voran, ehe es in der 34. Minute soweit war: Ronaldo schoss Tor Nummer 131 im 213. Einsatz für die „Selecao“.

Eine Hereingabe von links drückte er volley aus kurzer Distanz über die Linie und jubelte danach emotional mit den Händen vor dem Gesicht. Bei der EM in Deutschland stand der fünfmalige Weltfußballer in der Kritik, weil er weiter wie selbstverständlich als Stammspieler einlief, ohne dem Team sportlich noch erkennbar weiterzuhelfen. Er blieb beim Turnier torlos. Von seinen nun 900 Toren hat Ronaldo auch 450 für Real Madrid, 145 für Manchester United, 101 für Juventus Turin, 68 für seinen aktuellen Club Al-Nassr und fünf für seinen Jugendverein Sporting Lissabon erzielt.

Die Kroaten verkürzten noch vor der Pause, Dalot (41.) traf auch auf der anderen Seite des Spielfelds mit der Ferse per Eigentor. In der zweiten Spielhälfte hatte Portugal die Partie aber weitgehend im Griff. Treffer fielen keine mehr, Ronaldo ging in der 87. Minute vom Feld. Im Parallelspiel der Liga siegte Polen in Schottland auch dank eines Elfmeter-Tores von Robert Lewandowski mit 3:2, das entscheidende Tor fiel erst tief in der Nachspielzeit.

Spanien trat in Belgrad mit neun Siegen in Folge im Rücken an. Die verjüngten Serben stemmten sich dem Europameister aber erfolgreich entgegen. Der im Sommer von Salzburg zu Milan gewechselte Strahinja Pavlovic zeigte eine starke Vorstellung in der Abwehr, sein Clubkollege Luka Jovic vergab nach etwas mehr als einer halben Stunde eine große Möglichkeit auf die Führung. Spanien kontrollierte die Partie, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Bei ihren Abschlüssen waren Jungstar Lamine Yamal und Co. zu harmlos. Die „Roja“ erhöhte in der zweiten Halbzeit noch einmal die Schlagzahl, den entscheidenden Treffer konnte sie aber nicht mehr erzwingen.

Dänemark schlug die Schweiz im zweiten Spiel der Liga A4 dank später Tore von Patrick Dorgu und Pierre-Emile Höjbjerg mit 2:0. Die Schweizer spielten nach einer Roten Karte gegen Nico Elvedi (50.) fast eine Spielhälfte lang in Unterzahl, im Finish der Partie musste auch Granit Xhaka mit Gelb-Rot vom Platz.

In den Niederungen der Nations League spielte sich derweilen Historisches ab. San Marino jubelte nach einem Treffer von Nicko Sensoli (53.). Einen Sieg konnte der Underdog zuvor erst einmal feiern: 2004 in einem Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein.