Rossi erzielt bei Minnesota-Sieg sein zehntes Saisontor

Der Aufschwung von Minnesota Wild unter dem neuen Trainer John Hynes ist am Donnerstag nicht zuletzt dank Marco Rossi weitergegangen. Der Vorarlberger erzielte beim 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen die Calgary Flames seinen zehnten Saisontreffer. Der Center ist damit zweitbester Torschütze seines Teams und liegt auch in der Rookie-Statistik (Neulinge) an Toren und Scorerpunkten (17) auf Platz zwei nur hinter dem 18-jährigen Supertalent Connor Bedard.

Rossi, der seit dieser Woche mit Mats Zuccarello und Marcus Johansson in einer Linie spielt, traf vor über 18.000 Fans im Xcel Energy Center von St. Paul nach einem vom Torhüter abgewehrten Schuss zum 2:2 (45.). Der 22-jährige Center wurde von den Journalisten zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt.

Die Wild feierten im achten Spiel unter dem seit 27. November amtierenden Hynes den sechsten Sieg, sind aber immer noch Vorletzter der Central Division. Auf die Play-off-Plätze fehlen aber nur noch drei Punkte.