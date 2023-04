Rossi vor NHL-Comeback bei Minnesota Wild

Während Marco Kasper wegen eines Kniescheibenbruchs seine Saison nach nur einem NHL-Spiel beenden musste, steht der zweite junge österreichische Center vor einem Comeback in der stärksten Eishockeyliga der Welt. Marco Rossi ist am Sonntag von Minnesota Wild in den NHL-Kader berufen worden und könnte am Montag auswärts bei den Chicago Blackhawks zum Einsatz kommen.

Rossi hat sich die Beförderung mit einer starken Saison für das Farmteam Iowa Wild in der American Hockey League (AHL) verdient und profitierte vom aktuellen Verletzungspech der Minnesota Wild. Mit Mason Shaw (Saisonende), Joel Eriksson Ek (wochenlanger Ausfall) und Oskar Sundqvist (fehlt mehrere Tage) haben sich seit Monatsbeginn drei Center verletzt, weshalb der 21-jährige Vorarlberger hochgezogen wurde und nach dem Spiel von Iowa in Chicago gleich in der Stadt geblieben ist.

Rossi hat im Jänner des Vorjahres mit zwei Spielen in der NHL debütiert und die laufende Saison auch im Team von Trainer Dean Evason begonnen. Nach 16 Saisonspielen wurde er aber ins Farmteam nach Des Moines versetzt, wo er mit guten Offensivstatistiken überzeugte. Er ist mit 50 Punkten (16 Tore, 34 Assists) in 51 Spielen zweitbester Scorer von Iowa hinter Routinier Nic Petan (60), der ebenfalls in den NHL-Kader von Minnesota beordert worden ist.

Minnesota hat vor den ausstehenden drei Spielen im Grunddurchgang das Ticket für das Play-off fix.