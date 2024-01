RTL-Dominator Odermatt in Adelboden vor Brennsteiner

Ski-Star Marco Odermatt hat im ersten Riesentorlauf-Durchgang den Grundstein zu seinem dritten Sieg in Adelboden gelegt. Der Schweizer zeigte am Samstag vor Heimpublikum einen außergewöhnlichen Lauf und setzte sich auf verkürzter Strecke mit 1,04 Sekunden Vorsprung vor Stefan Brennsteiner an die Spitze. Auf dem vierten Platz rangiert mit Manuel Feller (+1,24) ein weiterer Österreicher. Die beiden ÖSV-Athleten konnten wegen körperlicher Probleme kaum Riesentorlauf trainieren.

Zwischen Brennsteiner und Feller steht im Klassement etwas überraschend der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+1,15), zumal dieser Speed-Spezialist ist. In Abwesenheit des verletzten Marco Schwarz sind aus der österreichischen Mannschaft auch Raphael Haaser (+1,67) und Patrick Feurstein (+1,84) in der Entscheidung (ab 13.30 Uhr/live ORF 1) dabei.

Lesen Sie auch

Der werdende Vater Alexis Pinturault stand aus „familiären Gründen“, wie es von einer FIS-Sprecherin hieß, nicht am Start. Die Strecke war wegen Neuschnee und Nebel verkürzt worden, der erste Durchgang ging vom Reservestart los.