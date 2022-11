Sabalenka dritte Halbfinalistin bei WTA Finals

Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Fort Worth (Texas) als dritte Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Belarussin feierte am Freitag (Ortszeit) mit dem 6:3,7:5 gegen die Amerikanerin Jessica Pegula in ihrem dritten und letzten Gruppenspiel den zweiten Sieg. Die Weltranglisten-Siebente Sabalenka schaffte es bei ihrer zweiten WTA-Finals-Teilnahme in Folge zum ersten Mal in die Runde der letzten vier.

Bei ihrer Premiere beim Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres hatte sie 2021 in Guadalajara in Mexiko in den Gruppenspielen einzig Iga Swiatek bezwungen. Mit der Polin, mittlerweile die Nummer 1 im Ranking und mit acht Titeln die Saison-Dominatorin, duelliert sich Sabalenka nun um einen Finalplatz.

Sabalenkas Vorstoß in die Halbfinals hätte Ons Jabeur verhindern können. Die Tunesierin hätte dafür Maria Sakkari in zwei Sätzen bezwingen müssen. Die schon zuvor qualifizierte Griechin stellte ihre ausgezeichnete Verfassung aber auch gegen die Nummer 2 der Weltrangliste unter Beweis, siegte 6:2, 6:3 und sicherte sich den Gruppensieg ohne Satzverlust.

Den letzten Halbfinalplatz machen in der anderen Gruppe die Französin Caroline Garcia und die Russin Daria Kasatkina in der Nacht auf Sonntag unter sich aus.