Sachertorte versüßte das Triple

Die Sachertorte von Co-Pilot Sigi Schwarz für die Gäste von Rallye-Staatsmeister Simon Wagner durfte bei der Perger Mühlsteinrallye ebenso wenig fehlen, wie der Sieg des Duos. Im Skoda Fabia RS Rally2 dominierten die beiden Oberösterreicher alle sieben Sonderprüfungen der fünften Auflage und holten sich beim dritten gemeinsamen Antritt, den dritten Erfolg. „Großes Kino, die Organisation war sensationell“, lobte Wagner die Rallye vor seiner Haustür. „Man merkt, dass viele aktive Piloten und Co-Piloten im OK-Team sind.“

Pech hatte Martin Roßgatterer. Der Mühlviertler beendete die ersten sechs Sonderprüfungen jeweils auf Rang zwei, musste dann wegen eines Defekts an seinem Skoda aber aufgeben. So komplettierten die Ford-Fahrer Peter Eibisberger und Christoph Zellhofer das Podium bei der Siegerehrung am Perger Hauptplatz. Champion Wagner verzichtete trotz vieler Freunde und Bekannter vor Ort auf eine ausgiebige Feier. „Ich hab geschaut, dass ich bald nach Hause komme“, schmunzelte der 30-Jährige. „Am Dienstag geht es schon zur Rallye Barum.“ In Tschechien will er — wieder mit Co Gerald Winter — beim EM-Lauf in die Top 5.

Von Tobias Hörtenhuber