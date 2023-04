Saisonende für Detroits Kasper wegen Kniescheibenbruchs

Eishockey-Youngster Marco Kasper hat sich bei seinem NHL-Debüt schwerer verletzt als bisher angenommen. Die beim 5:2-Sieg mit den Detroit Red Wings am Sonntag bei den Toronto Maple Leafs erlittene Unterkörperblessur entpuppte sich bei näherer Untersuchung als Kniescheibenbruch. Der noch 18-Jährige fällt damit mindestens sechs Wochen aus. Er verpasst damit nicht nur das Saisonfinish mit Detroit, sondern auch die im Mai in Tampere und Riga stattfindende WM.

„Unter diesen Umständen geht es mir okay“, sagte Kasper in einer Reaktion auf die Diagnose. „Das Knie tut natürlich weh und es ist schade, dass ich die Saison nicht zu Ende spielen kann und noch dazu die WM verpasse.“ Detroit hat noch fünf Spiele in der „regular season“ und nur geringe Chancen auf das Erreichen der „post season“. Teamchef Roger Bader fühlte mit: „In erster Linie tut es mir für Marco leid, dass er nach seinem großartigen Debüt in der NHL die Saison nicht zu Ende spielen kann. Für das Nationalteam ist es natürlich sehr schade.“

Nachdem Kasper mit Rögle im Viertelfinale in der schwedischen Liga ausgeschieden war, beorderten ihn die Red Wings umgehend nach Nordamerika. Beim Debüt gegen Toronto spielte Kasper rund 50 Minuten mit der gebrochenen Kniescheibe, wie sich nun herausstellte. „Das ist rückblickend schon ein wenig verrückt. Ich haben Schmerzen verspürt während dem Spiel, dachte mir aber, dass ich jetzt durchbeißen muss und das Spiel zu Ende spielen muss.“ Eine Operation ist nicht nötig, da sich nichts verschoben hat und es kein Trümmerbruch ist.