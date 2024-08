Salzburg bei Aufstieg im CL-Play-off gegen Kiew oder Glasgow

Sollte Red Bull Salzburg den Einzug ins Play-off zur Fußball-Champions-League schaffen, wartet dort entweder der ukrainische Topclub Dynamo Kiew oder der schottische Traditionsverein Glasgow Rangers. Das hat die am Montag in Nyon durchgeführte Auslosung für die letzte Qualirunde vor der neuen Ligaphase der „Königsklasse“ ergeben. Österreichs Vizemeister würde zuerst am 20./21. August auswärts antreten, das entscheidende Rückspiel vor eigenem Publikum wäre eine Woche später.

Zuerst gilt es aber, in der 3. Quali-Runde die Hürde Twente Enschede zu nehmen. Das Hinspiel geht am Dienstag (20.45 Uhr) in Salzburg über die Bühne, das Rückspiel folgt am 13. August (19.00) in den Niederlanden. Im Play-off gab es für die Salzburger im Ligaweg nur zwei weitere mögliche Gegner, der Sieger aus Slavia Prag gegen Union Saint-Gilloise wurde es aber nicht, die Losfee meinte es also der Papierform nach nicht gut mit den „Bullen“.

