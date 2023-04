Salzburg gleicht mit Heimsieg gegen Bozen im ICE-Finale aus

Red Bull Salzburg hat in der Finalserie der ICE-Eishockeyliga den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger besiegte am Samstag im ausverkauften Volksgarten den HCB Südtirol nach starker Leistung mit 1:0 (0:0,1:0,0:0) und stellte in der „best of seven“-Serie auf 1:1. Spiel drei steigt am Dienstag (19.30 Uhr/live Puls24) in Bozen.

Die Duelle der beiden besten Teams des Grunddurchgangs haben sich in der Karwoche zu einer spannenden, aber torarmen Angelegenheit entwickelt. Diesmal mit dem besseren Ende für die Roten Bullen. Zwei Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage machten die Salzburger nach einem ausgeglichenen ersten Drittel im Mittelabschnitt mächtig Druck und erspielten sich eine Vielzahl guter Torchancen.

Florian Baltram (25.) und Troy Bourke (26.) hatten das 1:0 am Schläger, doch erst ein Verteidiger brach nach gesamt über 90 Minuten die Torsperre des neuerlich ausgezeichneten Bozen-Torhüters Sam Harvey. Martin Stajnoch sorgte nach herrlichem Solo in Manier eines Torjägers für die verdiente Führung (31.).

Salzburg kontrollierte danach mit viel Puckbesitz das Spiel und ließ bis in die Schlussphase nur eine hochkarätige Chance zu, die Daniel Frank (46.) vergab. Im Finish kämpften die Gäste mit zwei Feldspielern mehr auf dem Eis um den Ausgleichstreffer, doch Salzburg überstand die finalen 66 Sekunden in Unterzahl unbeschadet.