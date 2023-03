Salzburg in ICE vor Aufstieg – Siege auch für KAC, Capitals

Red Bull Salzburg steht vor dem Einzug ins Halbfinale der ICE Hockey League. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das dritte Viertelfinal-Match gegen Fehervar glücklich mit 2:1 (0:0,0:0,1:1;1:0) nach Verlängerung und führt damit in der „best of seven“-Serie mit 3:0. Am Dienstag haben die Salzburger in Szekesfehervar Matchpuck. Der KAC gewann beim VSV 4:3 (1:1,0:0,3:2) und liegt damit ebenso 2:1 voran wie die Vienna Capitals gegen Innsbruck und Linz gegen den HCB Südtirol.

In einer zähen Partie neutralisierten sich Salzburg und Fehervar zwei Drittel lang, bis den Ungarn durch Alex Petan der Führungstreffer gelang (52.). Die Gastgeber konterten aber umgehend und glichen durch Paul Huber (56.) aus. In der fälligen Verlängerung avancierte Mario Huber mit seinem Siegestor (76.) in einem Überzahlspiel zum Matchwinner.

Waren die ersten beiden Viertelfinalpartien zwischen den Kärntner Clubs jeweils klare Angelegenheiten für die Gäste, so entwickelte sich in der ausverkauften Villacher Stadthalle diesmal ein enges Match. Lucas Lessio brachte Klagenfurt zunächst in Front (12.), Derek Joslin erzielte jedoch umgehend den Ausgleich (14.). Nach einem torlosen Mitteldrittel war es erneut Lessio, der die Rotjacken in Front schoss (45.). Doch wieder hatten die Villacher die passende Antwort in Unterzahl durch Marco Richter parat (46.).

Als Andrew Desjardins keine drei Minuten später das 3:2 für den VSV besorgte, schien die Partie gedreht. Doch der Erzrivale gab nicht auf und ging nach Treffern von Thomas Hundertpfund (50.) und Rok Ticar (60.), der 31 Sekunden vor der Schlusssirene die Entscheidung besorgte, noch als Sieger vom Eis. Im Anschluss hagelte es noch einige Strafen auf beiden Seiten. Der KAC hat am Dienstag Heimrecht, was bisher in diesem Viertelfinale kein gutes Omen war.

Das Gleiche gilt auch für das Duell des HC Innsbruck mit den Capitals, wo es ebenfalls bisher drei Auswärtssiege zu verzeichnen gab. Am Sonntagabend gingen die Wiener mit einem 5:2-Erfolg vom Innsbrucker Eis. Die Entscheidung fiel dabei im Mitteldrittel: Radek Prokes im Powerplay (22.), Armin Preiser (23.) und Nikolaus Hartl (33.) stellten für die Gäste von 1:1 auf 4:1. Davon erholten sich die Tiroler nicht mehr, ein zweiter Treffer der Gastgeber war nur mehr Ergebniskosmetik.

Die Black Wings aus Linz mausern sich derweil immer mehr zum Play-off-Schreck für den Grunddurchgangssieger aus Bozen. Emilio Romig schoss die Oberösterreicher mit einem Doppelpack (20., 42.) zum 2:1-Auswärtssieg in Südtirol. Der Anschlusstreffer von Matt Frattin (55.) kam zu spät.