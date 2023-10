Salzburg meldet sich zurück – BW Linz feiert ersten Heimsieg

Serienmeister Salzburg hat sich am Samstag mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den SCR Altach in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet und den Rückstand auf Spitzenreiter Sturm Graz vorübergehend auf einen Punkt verkleinert. Für die Salzburger war es der erste Erfolg nach vier sieglosen Pflichtspielen. Aufsteiger Blau-Weiß Linz feierte in der 12. Runde mit einem 2:0 gegen den WAC den ersten Heimsieg im Oberhaus. Austria Klagenfurt setzte sich gegen die WSG Tirol mit 1:0 durch.

In Salzburg durfte Trainer Gerhard Struber über den von ihm geforderten „Pflichtsieg“ jubeln. Struber hatte dafür auf große Rotation nach dem Europacup-Schlager gegen Inter Mailand (1:2) verzichtet. Amar Dedic (44.) kurz vor der Pause und Maurits Kjaergaard unmittelbar danach (46.) leiteten den Heimsieg gegen Altach ein, Karim Konate (59.) fixierte mit seinem sechsten Saisontreffer den Endstand. Feiern durfte auch Referee Harald Lechner. Er leitete sein 236. Bundesliga-Spiel und ist nun vor Fritz Stuchlik (235) solo der Schiedsrichter mit den meisten Bundesliga-Einsätzen.

Lesen Sie auch

Austria Klagenfurt bestätigte gegen die WSG Tirol die jüngsten Erfolgserlebnisse und bescherte Trainer Peter Pacult zu dessen 64. Geburtstag drei Punkte. Dank eines Treffers von Florian Jaritz (45.+2) feierten die Kärntner einen knappen 1:0-Heimerfolg. Damit untermauerten die viertplatzierten Klagenfurter die Ansprüche auf die dritte Meistergruppen-Teilnahme in Folge, die WSG bleibt mit fünf Zählern Vorletzter.

Blau-Weiß Linz durfte am Samstag im sechsten Versuch erstmals über einen Heimsieg jubeln. Der Aufsteiger besiegte in einer insgesamt recht chancenarmen Partie den Wolfsberger AC mit 2:0 und feierte zudem den ersten Sieg seit über einem Monat, als man in Salzburg gewann. Manuel Maranda sorgte nach zehn Minuten für die Führung, Paul Mensah fixierte den Sieg in der Nachspielzeit (96.). Blau-Weiß kletterte mit nun 13 Punkten zumindest vorübergehend an der Wiener Austria vorbei auf Rang neun hinter den punktegleichen Altachern. Der WAC blieb Siebenter mit nur noch einem Zähler vor den Linzern.

Spitzenreiter Sturm Graz empfängt am Sonntag (14.30 Uhr/Sky) die Wiener Austria, Austria Lustenau bekommt es mit dem TSV Hartberg zu tun. Zum Abschluss der 12. Runde treffen Rapid und der LASK (17.00) aufeinander.