Salzburg-Stürmer Konate im Rennen um „Kopa Trophy“

Karim Konate darf sich Hoffnungen auf die Auszeichnung „Kopa Trophy“ für den besten U21-Nachwuchsspieler des Jahres machen. Der 20-jährige Stürmer von Salzburg befindet sich unter den zehn Nominierten, wie die UEFA am Mittwoch in einer Aussendung verlautete. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Saison ist wegen einer Knieverletzung außer Gefecht, hat deshalb erst in zwei Pflichtspielen mitwirken können. Der Sieger wird am 28. Oktober in Paris bekanntgegeben.

Dabei wird auch publik, wer den prestigeträchtigen Ballon d’Or erhält. Ab diesem Jahr organisiert die UEFA gemeinsam mit dem französischen Medienkonzern Groupe Amaury die große Gala. Der Ballon d’Or wird seit 1956 jährlich durch die zur Groupe Amaury gehörende Fachzeitschrift „France Football“ vergeben. Titelverteidiger ist der argentinische Superstar Lionel Messi, der den Goldenen Ball 2023 zum achten Mal erhalten hatte.

Der Ex-Barca-Star wird es diesmal fix nicht, da er nicht in der 30 Spieler umfassenden Vorauswahl aufscheint. Große Hoffnungen darf sich Real Madrids Jude Bellingham machen, ebenfalls nominiert sind etwa seine Club-Kollegen Antonio Rüdiger, Vinicius Junior und Kylian Mbappe sowie der im Sommer zurückgetretene Toni Kroos. Von den spanischen Europameistern scheinen Jungstar Lamine Yamal, der auch für die „Kopa Trophy“ nominiert ist, Rodri oder auch Dani Olmo auf. Auch noch im Rennen sind u.a. Manchester-City-Angreifer Erling Haaland, Bayern Münchens Topstürmer Harry Kane oder Bayer Leverkusens Florian Wirtz.

Der Ballon d’Or ist kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband (FIFA) veranstaltet. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und „France Football“ mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet.