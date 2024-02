Salzburg – Sturm und Leoben – Rapid im ÖFB-Cup-Semifinale

Die Halbfinal-Paarungen im österreichischen Fußball-Cup lauten Meister Red Bull Salzburg gegen Pokal-Titelverteidiger Sturm Graz und Zweitligist DSV Leoben gegen Rapid. Das hat die in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ von den ÖSV-Snowboard-Assen Sabine Schöffmann und Benjamin Karl vorgenommene Auslosung ergeben. In der Vorsaison schaltete Sturm auf dem Weg zum Cup-Titel die Salzburger im Viertelfinale in deren Heimstadion aus.

Rapids bisher letzter Cup-Triumph liegt fast 29 Jahre zurück – am 5. Juni 1995 gelang ein 1:0-Finalsieg über Leoben. Die Vorschlussrunde wird in der ersten April-Woche ausgetragen, das Finale steigt am 1. Mai in Klagenfurt.

Lesen Sie auch