Salzburg und LASK im ÖFB-Cup weiter

Red Bull Salzburg und der LASK sind am Freitag problemlos in die zweite Runde des österreichischen Fußball-Cups eingezogen. Der Vizemeister gewann in Dornbirn 6:0, die Linzer setzten sich bei Union Gurten mit 3:0 durch. Aufgestiegen ist auch der SV Horn durch ein 2:0 bei Köttmannsdorf. Die Partien Velden – GAK und Wiener Viktoria – DSV Leoben gingen in die Verlängerung.

In Dornbirn lief die Partie von Beginn an wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Gastgeber, Karim Konate (29., 32.), Adam Daghim (35.), und Maurits Kjaergaard (38.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legten Lucas Gourna-Douath (63.) und Mamady Diambou (83.) nach. Neo-Kapitän Janis Blaswich stand beim Debüt von Coach Pepijn Lijnders im Tor.

Keine Blöße gab sich auch der LASK. Im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried köpfelte Valon Berisha die Athletiker in Führung (32.). George Bello legte mit einem haltbaren Schuss nach (43.), für den Schlusspunkt zeichnete Moses Usor verantwortlich (84.).