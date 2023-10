Salzburg und VSV verlängern Siegesserien

Spitzenreiter Salzburg und Verfolger VSV haben ihre Siegesserien in der ICE-Liga prolongiert. Die Salzburger verteidigten mit einem mühsamen 4:2 gegen den Vorletzten Asiago am Freitag ihre Führung drei Punkte vor dem Duo VSV (5:2 in Graz) und Fehervar (6:3 in Feldkirch). Der KAC ist durch ein 4:0 gegen Olimpija Ljubljana zuhause weiter unbesiegt, während die Vienna Capitals beim 3:6 in Innsbruck die siebente Niederlage in Folge kassierten. Linz siegte in Bozen mit 5:2.

Tyler Lewington gelang im Salzburger Volksgarten der entscheidende Treffer (49.), nachdem Asiago mit Effizienz im Powerplay dagegen gehalten hatte. Die „Bullen“ feierten den sechsten Sieg in Serie und sind als einziges Ligateam weiter ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit.

Erst deren zwei haben der VSV – die Kärntner verlängerten ihre Siegesserie bei Schlusslicht Graz auf vier – und Innsbruck kassiert. Die Tiroler „Haie“ mussten gegen die Wiener dreimal vorlegen, um den Heimsieg sicherzustellen. Kevin Roy, Adam Rockwood und Senna Peeters verbuchten ein Vier-Punkte-Spiel. Die „Caps“ haben in elf Spielen nur zweimal nach 60 Minuten gewonnen.

Punktegleich mit Innsbruck auf Platz fünf liegt nun Linz. Die Black Wings gaben in Bozen zunächst eine 2:0-Führung im zweiten Drittel aus der Hand, brachten die Partie aber im Schlussabschnitt auf ihre Seite. Das 3:2 durch Sean Collins (50.) war der Knackpunkt einer engen Partie.

Kurz vor der zweiten Pause bog der KAC auf die Siegerstraße ab. In weniger als drei Minuten schossen die „Rotjacken“ gegen den südlichen Nachbarn ein 3:0 heraus. Kapitän Thomas Hundertpfund verbuchte zwei Tore (3:0, 4:0) und einen Assist. Goalie Christian Engstrand feierte beim sechsten Heimsieg ein Shutout. Der KAC ist Siebenter, Ljubljana Neunter.

Der Tabellendritte Fehervar bewies auch in Feldkirch gute Form, die Ungarn setzten sich dank einem 3:0 im letzten Drittel durch. Für die achtplatzierten Pioneers waren zwei Tore von Daniel Woger zu wenig, um der vierten Niederlage in Folge zu entgehen.