San Francisco 49ers: Streifzug durch Kaliforniens Geschichte

In Kalifornien dreht sich (fast) alles um Gold. Der heute bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA war bis 1845 äußerst spärlich besiedelt, erst der Goldrausch anno 1849 schwemmte Zigtausende Glücksritter ins Land, von 1850 bis 1860 etwa vervierfachte sich die Einwohnerzahl des „Golden State“ auf gut 380.000. Heute leben knapp mehr als 40 Millionen Menschen in Kalifornien.

Auch Sacramento, die Hauptstadt des Bundesstaates am Pazifik, verdankt ihren Aufstieg von einer kleinen Schweizer (!) Kolonie um Fort Sutter dem Lockruf des Goldes. Vom Zusammenfluss des American River und des Sacramento River schwärmten unzählige Abenteurer ins gleichnamige Tal aus, um nach dem glänzenden Metall zu schürfen. Noch heute heißt die Stadtbahnlinie zum Bahnhof „Golden Line“.

Bekanntestes Symbol für die Suche nach dem pekuniären Glück ist wohl die „Golden Gate Bridge“, das Wahrzeichen von San Francisco, das den Ankömmlingen den Eintritt in ein goldenes und glückliches Leben verhieß.

Selbstredend geht auch der Vereinsname des aktuellen Super-Bowl-Teilnehmers aus San Francisco auf den Goldrausch zurück, dass die Cheerleading-Truppe der 49ers als „Gold Rush“ berühmt wurde und seit mittlerweile 51 Jahren mit goldfarbenen Pompons wedelt, überrascht da nicht.

Sauerteig-Sam

Auch die Klub-Maskottchen der 49ers spiegeln die goldene Geschichte des Bundesstaates wider. So war in den 50er und 60er Jahren noch ein Maultier namens Clementine das Aushängeschild der Footballer. Diese braven Vierbeiner hatten sich in den unwirtlichen Regionen im Hinterland Kaliforniens große Verdienste erworben.

Mulis, Esel oder gar Pferde waren geländegängige und zuverlässige Transportmittel und damit unentbehrliche Begleiter der Glückssucher im Sacramento Valley.

In den 70er Jahren wurde Clementine bei den 49ers durch den Gold suchenden „Sauerteig-Sam“ ersetzt, der ursprünglich mit Rauschebart und zwei Colts am Gürtel die Gegner einschüchtern sollte. In einer bemerkenswerten Imagekorrektur wurde der harsche Glücksritter zum sympathischen, familienfreundlichen Goldwäscher, hart arbeitend, ehrlich, amerikanisch.

Diese Wandlung spiegelte sich auch in seinem Äußeren wider, aus dem bärbeißigen Hinterwäldler mit dem goldenen Football-Helm wurde ein Großstadt-tauglicher Cowboy, frisch rasiert, mit goldfarbenem 49ers-Stetson, goldenem Halstuch, golfarbenen Handschuhen und blauen Levi’s-Jeans.

Eh klar, hatte der Franke Löb Strauss doch unter seinem späteren Vornamen Levi jenes baumwollene Beinkleid designt, das ob seiner Robustheit bei den Goldsuchern sehr gefragt war.

Leicht Gold verbrämt ist auch die Historie der San Francisco 49ers. Die vormals auch „Gold und Purpur“ genannte Truppe gewann zwischen 1981 und 1994 fünfmal den Super Bowl. Die ersten drei Titel errangen sie mit den NFL-Legenden Bill Walsh als verantwortlichem General Manager und Joe Montana als Quarterback, die letzten beiden unter Führung von George Seifert mit Joe Montana und Steve Young als Quarterbacks.

Die 49ers stellten in dieser Zeit zahlreiche noch gültige NFL-Rekorde auf. Einen davon hält Kicker Ray Wersching, der gebürtige Mondseer erzielte vier Field Goals in einem Super Bowl und gewann die Meisterschaft mit den 49ers 1982 und 1985.

Laut Forbes-Magazin waren die 49ers im Jahr 2021 mit einem Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar das fünftwertvollste Franchise in der NFL. Der erneute Einzug in den Super Bowl LVIII am Sonntag (Ortszeit) in Paradise, Nevada, wird den Marktwert auf deutlich über vier Milliarden USD erhöhen.

Von Andy Hörhager