Saudi-Klub lockt OÖ-Trainer

Der Geldwahn der saudi-arabischen Vereine macht offenbar auch vor Oliver Glasner nicht Halt. Die saudische Zeitung „Al Riyadh“ bringt den ehemaligen Frankfurt-Trainer mit einem Engagement bei Al-Shabab FC in Verbindung. Der Klub soll zuletzt eine Absage von Ex-Monaco-Coach Philippe Clement erhalten haben und nun um den 48-jährigen Oberösterreicher buhlen.

Demnach wird Glasner vom Tabellenvierten der Vorsaison mit einem lukrativen Angebot gelockt – mehr als sechs Millionen Euro pro Jahr sollen ihm geboten werden. Laut der „Bild“ soll der frühere Verteidiger bei der Eintracht zuletzt 2,1 Millionen Euro verdient haben, für die anvisierte Verlängerung seien knapp drei Millionen angedacht gewesen.

Lesen Sie auch

Ob sich der 48-Jährige tatsächlich verführen lässt, bleibt abzuwarten. Glasner kündigte nach seinem Aus in Frankfurt jedenfalls an, eine Pause in Erwägung zu ziehen.