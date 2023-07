„Schlägt sofort bei den Scouts auf“

Egal ob das OÖ-Duo bei der aktuellen Ausgabe der Tour de France, Felix Großschartner (UAE) und Michael Gogl (Alpecin), oder die heimischen World-Tour-Profis Lukas Pöstlberger (Jayco AlUla) und Tobias Bayer (Alpecin), die gerade bei der wiederbelebten Tour of Austria kräftig in die Pedale treten — sie alle kamen in den Genuss der Internationalen Junioren-Rundfahrt in Oberösterreich.

„Wir haben die stärkste Besetzung seit Jahren“, freut sich OÖ-Radsportpräsident Paul Resch auf die bereits 48. Auflage von 21. bis 23. Juli.

Ansporn für OÖ-Talente

144 der besten europäischen U19-Fahrer in 24 Teams aus über zehn Nationen kämpfen im Einzelzeitfahren sowie den drei schweren Etappen um Spitzenplatzierungen und möglicherweise die Eintrittskarte für die höchste Radsportbühne.

„Ein Top-Ergebnis bei der OÖ-Junioren-Rundfahrt schlägt sofort auch in den Notizbüchern der Scouts auf“, bestätigte Landestrainer Valentin Zeller. Benjamin Eckerstorfer hat das etwa im Vorjahr perfekt vorgemacht.

Der 19-jährige Linzer wurde Gesamt-Zweiter und schaffte so den Sprung zum Devo-Team von Quick-Step. „Es ist für uns ein großer Ansporn, denn man weiß, was man erreichen kann“, betonte Valentin Poschacher, der neben Paul Viehböck zu den „heißesten Eisen“ im OÖ-Team zählt. „Sie sind im ersten Junioren-Jahr, also sind die Erwartungen nicht so hoch, aber es ist enorm wichtig, sich in einem starken Feld zu messen“, erklärte Zeller.

Wels-Profi in Orange

Nach dem zweiten Platz zum Auftakt jubelte Jhonatan Narvaez (Ineos) auf der 2. Etappe der Österreich Rundfahrt über den Tagessieg und sprang damit auch ins Rote Trikot des Gesamtführenden. Der Ecuadorianer setzte sich nach 158,8 km in Innsbruck im Zielsprint durch.

Emanuel Zangerle fuhr vor der heutigen Königsetappe über den Großglockner als Gesamt-Siebenter ins Orange Trikot des besten Österreichers. „Es ist ein Traum, wenn vor Heimpublikum der Plan aufgeht“, jubelte der Tiroler vom Team Felbermayr Simplon Wels und ergänzte: „Ich werde alles geben, damit ich das Trikot auch verteidige.“

Von Daniel Gruber