Schlager hat wohl die besten Karten

Nach der Trainingseinheit am Vormittag, im Zuge derer Kevin Danso und Konrad Laimer ein individuelles Programm abspulten, hatten die ÖFB-Teamkicker in Windischgarsten am Dienstag den Rest des Tages frei, erkundeten bei einem gemütlichen Spaziergang die Gegend oder spielten am nahegelegenen Platz eine Runde Golf.

Welcher Torhüter bei den Spielen am Samstag in Brüssel gegen Belgien und Dienstag in Wien beim Duell gegen Schweden die Fußbälle abschlägt, ist indes noch nicht entschieden. Mit den Legionären Patrick Pentz und Daniel Bachmann sowie Rapids Niklas Hedl und Ex-LASK-Goalie Alexander Schlager stehen vier Torleute im Kader und hat Neo-Tormanntrainer Michael Gspurning gemeinsam mit Teamchef Ralf Rangnick die Qual der Wahl.

Die finale Entscheidung wird zusammen getroffen. „Da gibt es eine total offene Kommunikation“, erklärte der Goalie-Coach. Wer aus dem Quartett aktuell die Nase vorne hat, wollte sich Gspurning, der im Hauptberuf als Tormanntrainer beim deutschen Bundesligisten Union Berlin tätig ist, nicht entlocken lassen.

„Keine leichte Situation“

„Alle vier sind auf einem ähnlichen Level.“ Eine Entscheidung, wer schlussendlich zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch nicht gefallen. „Natürlich ist das für die Spieler keine leichte Situation. Aber die Jungs nehmen sie an und geben in den Trainings alles“, erklärte der Coach, der es in seiner aktiven Zeit selbst auf drei Länderspiele für das A-Nationalteam gebracht hatte.

Dem Vernehmen nach hat aber wohl Schlager die besten Karten. Für den 27-Jährigen, der ab der kommenden Saison das Trikot von Meister Salzburg tragen wird, spricht die vorhandene Spielpraxis sowie die Erfahrung aus insgesamt sieben Einsätzen für das Nationalteam.

Während Daniel Bachmann in Englands zweiter Liga bei Watford die unumstrittene Nummer eins ist, gilt Leverkusen-Legionär Patrick Pentz als der deutlich bessere Fußballer. Allerdings ohne Spielpraxis. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte er am 11. September 2022 noch für den französischen Erstligisten Reims. Dass das Trainerteam auf den international unerfahrenen Niklas Hedl (22) setzen wird, ist eher nicht zu erwarten.

Von Christian Baumberger aus Windischgarsten