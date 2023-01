Schock für Pechvogel Malicsek und Steyr

Im Sommer verpflichtete Fußball-Zweitligist BMD Vorwärts Steyr Philipp Malicsek (r.) — als Verstärkung fürs Frühjahr, weil sich der 25-Jährige im Februar 2022 das Kreuzband gerissen hatten.

Am Mittwoch dann trotz behutsamen Heranführens der Schock: Nach einem harmlosen Zweikampf erlitt der zentrale Mittelfeldspieler, der bereits in zwei Testspielen jeweils eine Halbzeit absolviert hatte, erneut am selben Knie einen Kreuzbandriss.

„Mental eine Katastrophe, der Bursch ist am Boden“, meinte Sportchef Jürgen Tröscher hörbar mitgenommen. Ein OP-Termin steht noch nicht fest, die Abklärung erfolgt am Montag. Für den Klub bedeutet die Verletzung einen heftigen Rückschlag, muss reagiert werden.

Auch ein Stürmer wird fix kommen, am Samstag (11) im Test gegen die SV Guntamatic Ried spielt der Bosnier Sinan Samardzic (26) vor. Der Ex-Profi erzielte für ASK Klagenfurt in der Kärntenliga 19 Tore in 17 Spielen.

Bei Ried muss Kapitän Marcel Ziegl passen. Seine Knieverletzung wurde nach dem Training am Freitag wieder akut, die Schmerzen zu groß. „Wir müssen das medizinisch abklären“, erklärte Trainer Christian Heinle, dessen Team am Samstag (14.30) auch noch gegen St. Pölten spielt. Blau-Weiß Linz gewann gegen Regionalligist Gurten mit 6:1 (2:1).