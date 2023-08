Schubert holt WM-Gold in Kombination und Olympia-Ticket

Jakob Schubert hat sich bei der Kletter-WM in Bern zum Doppel-Weltmeister gekrönt. Der 32-jährige Tiroler gewann am Samstag nach dem Vorstieg-Titel in überlegener Manier auch in der Kombination und sicherte sich damit das Ticket für Olympia 2024 in Paris. Schubert triumphierte mit 183,6 Punkten vor dem US-Amerikaner Colin Duffy (160,7) und dem Japaner Tomoa Narasaki (156,7). Für den Olympia-Dritten von Tokio und Kombi-Weltmeister 2018 war es das insgesamt sechste WM-Gold.

Schubert glänzte im Bouldern mit vier Tops und 99,6 Punkten und lag zur Halbzeit damit nur 0,1 Zähler hinter Narasaki auf dem zweiten Platz. In seiner Paradedisziplin Vorstieg war der rot-weiß-rote Hoffnungsträger mit 84 Punkten nicht zu schlagen. Das japanische Supertalent Sorato Anraku (149,1) musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen, der 16-Jährige verfehlte damit auch die Olympia-Qualifikation der besten Drei.

Schubert, einer erfolgreichsten Sportkletterer der Geschichte, hat neben den vier WM-Titeln im Vorstieg nun auch zwei Kombinations-Goldene gesammelt. Dazu kommen viermal Silber und einmal Bronze. Komplettiert wird die Sammlung von Olympia-Bronze 2021 in Tokio sowie EM-Gold in der Kombination 2022. Schubert hat jetzt elf WM-Medaillen in seiner Vita stehen.