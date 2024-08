Schubert im Klettern nach Boulderrunde Fünfter

Der sechsfache Kletter-Weltmeister Jakob Schubert liegt nach der Boulderrunde im Finale des Boulder&Lead-Bewerbes bei den Olympischen Spielen in Le Bourget bei Paris an der fünften Position. Der Tiroler hat nach einem erfolgreichen Einspruch der Franzosen gegen die Wertung am dritten Boulder insgesamt nur 43,6 Punkte auf dem Konto und benötigt im Vorstieg ab 12.35 Uhr eine schwierige Routensetzung und Glanzleistung. Voran liegt Sorato Anraku aus Japan mit 69,3.

Auf Platz zwei reiht sich der US-Amerikaner Colin Duffy (68,3) vor den Briten Toby Roberts (63,1) und Hamish McArthur (53,9) ein. Der Tokio-Dritte Schubert startete stark, löste den ersten Boulder und war beim zweiten knapp dran. Beim dritten fand er keine Lösung, beim vierten gab es zumindest nochmals 9,6 Punkte.

