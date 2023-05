Schwab verpasste Qualifikation für die US Open

Golfprofi Matthias Schwab hat die Qualifikation für die 123. US Open verpasst. Beim finalen Quali-Turnier in Dallas trat der Steirer am Montag (Ortszeit) nach einer missglückten ersten Runde nicht mehr zum zweiten Durchgang an, da die acht zu vergebenden Tickets für das Major Mitte Juni in Los Angeles bereits außer Reichweite waren.

Qualifiziert hat sich hingegen unter anderem der spanische Masters-Sieger von 2017, Sergio Garcia, der nun auf der Konkurrenz-Tour LIV spielt.

Österreich wird bei den US Open damit nur durch Sepp Straka, der am Wochenende mit Rang sieben bei der PGA Championship für ein rot-weiß-rotes Glanzlicht gesorgt hatte, vertreten sein. Straka und Schwab schlagen auf der PGA-Tour ab Donnerstag bei der mit 8,7 Mio. Dollar dotierten Charles Schwab Challenge in Fort Worth/Texas ab.