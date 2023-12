Schwarz Dritter hinter führendem Odermatt in Alta Badia

Die Top 3 nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Alta Badia sehen am Montag genauso aus wie am Vortag. Es führt Vortagessieger Marco Odermatt aus der Schweiz klar vor dem Kroaten Filip Zubcic (+0,87 Sek.) und 0,95 Sekunden vor Österreichs bestem Mann Marco Schwarz. Am Sonntag hatte der Kärntner sein drittes Saison-Podest knapp verpasst, vor dem zweiten Lauf (13.30 Uhr) hat er nur eine Hundertstel Vorsprung auf Zan Kranjec (SLO).

Nach 30 Läufern war Manuel Feller als 16. zweitbester ÖSV-Läufer. Stefan Brennsteiner, der am Sonntag auf Platz acht gelandet war, fiel nach einem Skifehler aus. Raphael Haaser (19./+3,82) und Patrick Feuerstein (20./3,95) lagen vorerst in den Top 20.

