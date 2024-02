Schwimm-Wunderkind erstmals seit 13 Jahren wieder geschlagen

Österreichs Asse gehen zuversichtlich in die Langbahn-WM in Doha

Das kanadische Schwimm-Wunderkind Summer McIntosh hat die 13 Jahre dauernde Siegesserie von Olympiasiegerin Katie Ledecky in Finalrennen über 800 m Kraul beendet. Die 17-jährige McIntosh schrieb am Donnerstag bei einem Meeting in Orlando (Florida) im nationalen Rekord von 8:11,39 Minuten an und war sechs Sekunden schneller als die US-Amerikanerin Ledecky (8:17,12), die beste Freistilschwimmerin der Gegenwart.

Österreichs Schwimm-Asse Felix Auböck und Simon Bucher gehen in Doha positiv gestimmt in die Langbahn-WM, nicht nur wegen schon im Vorjahr erbrachter Olympia-Limits. Beide wollen in Katar die Chance auf gute Plätze oder sogar Medaillen wie auch Selbstvertrauen für die Sommerspiele in Paris nutzen. Während Bucher die Kurzbahn-EM im Dezember in Otopeni in Rumänien krankheitsbedingt verpasst hat, hat sich Auböck von den dort nicht erwartungsgemäßen Leistungen gut erholt.

Gute Generalprobe von Auböck

Sportlich gelang ihm das durch drei Siege bei einem Pro-Series-Meeting Mitte Jänner in Knoxville, und das nach einem über zweieinhalb Wochen gegangenen Florida-Trainingslager mit dem Team seiner früheren Uni Michigan. „Ich bin das Meeting aus dem Training heraus geschwommen und viel besser, als ich gedacht habe.“ Gewonnen hat er in Tennessee über jene drei Strecken, für die er auch WM-Nennungen abgegeben hat- 400, 200 und 800 m Kraul.

Auch wenn diese drei Distanzen in dieser Reihung von Sonntag bis Dienstag in unmittelbarer Folge angesetzt sind, möchte er diesmal keine davon streichen. „Ich würde es gerne probieren, jede Strecke zu schwimmen. Vielleicht fehlen ja doch ein paar Leute“, spekuliert der Niederösterreicher trotz starker Besetzung auf das Fehlen des ein oder anderen Konkurrenten. Am meisten erwartet sich Auböck sowieso wieder über 400 m Kraul, da ist er als Siebentschnellster gemeldet. „Wenn ich mit diesem Rang nach Hause fahren würde, wäre ich etwas enttäuscht“, sagte der OSV-Athlet.

Die Vorfreude ist groß

Denn durch seine in Tennessee erbrachten Leistungen haben sich seine Erwartungen gesteigert. „Weil ich mich so gut gefühlt habe beim Wettkampf. Es hat irgendwie plötzlich alles funktioniert“, erklärte der 27-Jährige der APA – Austria Presse Agentur vor der am Dienstag erfolgten Abreise nach Doha. „Es ist relativ einfach zusammengekommen. Auch taktisch und von der Müdigkeit her, und dass alles ein bisschen einfacher im Training gegangen ist. Die Vorfreude auf die WM ist größer geworden.“

Auch deshalb, da er seine Schulterprobleme gut in den Griff bekommen hat. In Otopeni hatte Auböck das Problem, dass er in hohen Intensitäten Schmerzen bekommen habe. „Jetzt kann ich die Schulter aber voll belasten, es sind nur leichte Schmerzen da.“ Hilfreich war eine Arzt-Konsultation in Wien, seitdem verwendet er einen Shoulder-Pacemaker. Auböck: „Man macht verschiedene Übungen damit. Es schickt elektrische Impulse im richtigen Moment, wenn die Schulter schwach ist. Damit wird der Muskel stimuliert und bewegt sich, ohne dass ich ihn bewegen muss.“

Sprung ins Finale anvisiert

Bucher hat von den Weltmeisterschaften im vergangenen Sommer in Fukuoka einiges gutzumachen. Das schon in Otopeni zu erledigen, verhinderte eben eine Krankheit. Sein erstes besseres Meeting seit Gewinn von U23-EM-Gold im ausklingenden Sommer absolvierte der Tiroler erst vor knapp zwei Wochen in Luxemburg. „Ich bin sehr zufrieden. Ich bin alles aus dem Training heraus geschwommen. Es war eine ziemlich intensive Phase, bevor wir jetzt zum Tapern (Erholungsphase; Anm.) anfangen für die WM. Ich war im Training sehr gut darauf, es war eine gute Bestätigung dafür.“

Seine WM-Erwartungen will Bucher nicht zu hoch ansetzen, wiewohl ein Finaleinzug am Sonntag über 50 m Delfin und/oder einer am Freitag über die olympischen 100 m Delfin sein Ziel ist. „Ich will einfach persönliche Bestzeit schwimmen“, meinte der 23-Jährige. „Ich gehe davon aus, dann sollte sich schon der Sprung ins Finale ausgehen.“