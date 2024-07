Lukas Edl hat am Sonntag bei der Junioren-EM im Schwimmer in Vilnius (Litauen) über 50 m Delfin in 23,62 Sek. die Bronzemedaille gewonnen.

Gold ging an den Spanier Teo del Riego Torres in 23,44.

Lesen Sie auch

Über die doppelte Distanz war der 17-jährige Oberösterreicher Edl vom Welser TV am Freitag 1/100 Sekunde hinter Bronze Vierter geworden.