Schwung für die Stars von Morgen

Beim Golf-Turnier des „Start up Sport“ kamen 25.000 Euro zusammen

Vor fünf Jahren gegründet, unterstützte das „Start up Sport“ bisher 120 hoffnungsvolle Talente mit insgesamt 500.000 Euro — vor allem dank der Premium-Partner (siehe Kasten links). Es sollen noch viel mehr werden, insgesamt sind 80 Unternehmen mit an Bord. „Auf der Sponsoren-Tafel ist noch Platz“, schmunzelte deshalb Johannes Artmayr, der Präsident des Unterstützungs-Vereins, bei der Eröffnung des dritten Golf-Events des „Start up Sports“ im tollen Ambiente von St. Oswald/Freistadt. Dort wurden nochmals 25.000 Euro zusätzlich erspielt. Während der Sieg des VKB-Flights mit den Black-Wings-Assen Niklas Würschl und Raphael Wolf Nebensache war, stellte die Vernetzung von Unternehmen, Sport-Legenden, Politik sowie den jungen Sportlerinnen und Sportlern einen wesentlichen Aspekt der Veranstaltung dar.

„Am Beispiel dieses Start Up Sport-Golfturnieres sieht man, dass es beim Sport-Sponsoring nicht nur um das Bereitstellen finanzieller Ressourcen geht“, unterstrich deshalb auch Sport-Landesrat Markus Achleitner. „Da ist eine Gemeinschaft entstanden, die das gleiche Ziel — nämlich junge Talente in ihren Disziplinen an die Spitze zu bringen — verfolgt. Diese Gemeinschaft wird regelmäßig gepflegt.“

t.h.