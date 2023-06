Seifriedsberger holt Gold bei European Games, Kramer 3.

Für Österreichs Team hätte die Sommer-Skisprung-Premiere bei den European Games kaum besser beginnen können. Jacqueline Seifriedsberger holte sich am Dienstag in Zakopane von der Normalschanze nach Sprüngen auf 99 und 98,5 Meter mit 262,6 Punkten hauchdünn vor der Slowenin Nika Prevc (262,3) die Goldmedaille. Die beiden Athletinnen waren auch schon nach dem ersten Durchgang nur durch 0,5 Punkte getrennt. Bronze sicherte sich Sara Marita Kramer (242,6).

Damit wurde die Medaillenbilanz des ÖOC gleich doppelt aufgebessert. Bisher gab es nach einer Wettkampfwoche 13 Medaillen – fünf in Gold, zwei in Silber und sechs in Bronze. Kramer hatte im ersten Durchgang mit 100 Meter den weitesten Sprung gezeigt und war auch schon da auf Rang drei gelegen. Chiara Kreuzer komplettierte ein starkes Ski-Austria-Resultat mit Rang sechs (234,0). Julia Mühlbacher wurde 13. (211,6), Hannah Wiegele landete auf Platz 17 (197,3).

Im Ziel war für große Verwirrung gesorgt, da der Platzsprecher in der Entscheidung falsche Ergebnisse durchgegeben hatte. Seifriedsberger wäre demnach nur Zweite geworden, zuvor war schon nach dem Sprung von Kramer ein falscher vierter Platz durchgegeben worden. Seifriedsberger jubelte so zuerst nicht wirklich, wurde dann allerdings von ihrer Teamkollegin Kreuzer vor laufenden Kameras über ihren Sieg in Kenntnis gesetzt. „Saugeil, das ist unglaublich“, sagte die 32-Jährige.

„Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ich bin super happy, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich mega.“ In Zakopane hatte die Oberösterreicherin am 28. Februar 2008 auch schon bei der Junioren-WM triumphiert. „Damals noch auf der alten Schanze, deshalb habe ich mich darauf gefreut, zurückzukehren. Zakopane ist scheinbar ein gutes Pflaster für mich, es war ein starker Bewerb“, verlautete Seifriedsberger, die in der Entscheidung keine Nerven zeigte.

Zufrieden war auch Kramer. „Ich bin sehr happy mit dem Erfolg und der Medaille. Ich hatte keine Erwartungen, das Selbstvertrauen war nicht allzu hoch, weil die vergangene Saison schon eher zäh und mühsam war. Ich bin froh, dass es geklappt hat“, sagte die Salzburgerin. Die beiden Ski-Austria-Akteurinnen sorgten damit für einen gelungenen Einstand von Neo-Frauen-Coach Bernhard Metzler. Am Mittwoch (17.30 Uhr) folgt der erste Bewerb der Männer. Danach folgen das Mixed (Donnerstag) und die Springen von der Großschanze (Frauen/Freitag, Männer/Samstag).