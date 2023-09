Deutschland und Serbien stehen im Basketball-WM-Finale

Deutschland und Serbien bestreiten am Sonntag (14.40 Uhr/live ZDF) das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft in Manila. Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Freitag im Halbfinale gegen Topfavorit und Olympiasieger USA sensationell mit 113:111 (59:60) und steht damit erstmals in einem WM-Finale. Die von Trainer-Routinier Svetislav Pesic gecoachten Serben hatten sich zuvor ebenfalls überraschend mit 95:86 (52:39) gegen Kanada durchgesetzt.

Die bisher einzige WM-Medaille hatte Deutschland vor 21 Jahren in den USA geholt. Damals hatte das Team um Dirk Nowitzki Bronze gewonnen. Vor 11.011 Zuschauern in der philippinischen Hauptstadt Manila führten diesmal Andreas Obst mit 24 Punkten, Franz Wagner (22) und Center Daniel Theis (21) die Deutschen zu ihrem größten Sieg seit dem EM-Triumph von 1993. „Es ist einfach geil. Andi Obst hat heute unfassbar gespielt. Es ist unbeschreiblich“, sagte Wagner. „Wir waren bis zum Schluss tough. Das hat uns am Ende ins Finale gebracht“, meinte Obst nach dem wohl besten Spiel seiner Karriere.

Das NBA-Ensemble der Amerikaner, bei denen Anthony Edwards mit 23 Zählern bester Werfer war, kämpft hingegen am Sonntag im kleinen Finale (10.30 Uhr) gegen die Kanadier nur um Bronze. Für die US-Profis, die ohne Superstars wie Stephen Curry und LeBron James in Asien antreten, war es nach dem Viertelfinal-Aus vor vier Jahren in China erneut ein schwerer Rückschlag auf der WM-Bühne. Der angepeilte sechste WM-Titel nach 1954, 1986, 1994, 2010 und 2014 muss mindestens bis zum Turnier in Katar 2027 warten.

Bei den Serben war unterdessen Dreier-Spezialist Bogdan Bogdanovic (23 Punkte) gegen Kanada der beste Werfer. Sein Team wird erstmals seit 2017 wieder eine Medaille bei einem Großereignis gewinnen. Trainer Pesic kann seiner langen Karriere ein weiteres Highlight hinzufügen, er wurde bereits 2002 mit Jugoslawien Weltmeister, dazu 1993 mit Deutschland und 2001 mit Jugoslawien Europameister.

Sein als Kollektiv funktionierendes Team hielt gegen die Ahornblätter um Shai Gilgeous-Alexander überraschend stark dagegen. Gilgeous-Alexander, bis dato der beste Spieler des Turniers, kam vor 8.630 Zuschauern nach einem schwachen Beginn nur auf 15 Punkte und zehn Assists. Die Kanadier hatten zuvor die europäischen Mitfavoriten Frankreich, Spanien und Slowenien um Starspieler Luka Doncic besiegt. Serbien spielt in diesem Sommer ohne NBA-Champion Nikola Jokic, der als derzeit bester Spieler der Welt gilt.