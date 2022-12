Shiffrin im Semmering-RTL klar voran – ÖSV-Team zurück

Ski-Star Mikaela Shiffrin greift nach ihrem fünften Sieg am Semmering. Die US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Dienstag, dem Auftaktbewerb von drei Rennen an der niederösterreich-steirischen Grenze, mit beachtlichen 0,72 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova. Die Perspektiven der ÖSV-Truppe auf einen Stockerlplatz sind nicht glänzend, als beste Österreicherin liegt Katharina Liensberger (+1,57) zur Halbzeit auf dem 14. Platz.

Dahinter reihten sich Katharina Truppe (15./+1,89) und Stephanie Brunner (16./+1,95) ein. Ricarda Haaser (20./+2,49), Franziska Gritsch (22./+2,52) und Ramona Siebenhofer (25./+2,79) fassten jeweils über zwei Sekunden Rückstand aus.

Auch Elisa Mörzinger (+3,22) und Katharina Huber (+3,38) sicherten sich als 29. beziehungsweise 30. noch die Teilnahme am Entscheidungsdurchgang (13.00 Uhr/live ORF 1). Vor allem Huber profizitierte dabei von der nachträglichen Disqualifikation der Kanadierin Valerie Grenier, die zunächst auf Platz vier rangiert hatte.

Shiffrin ist mit disziplinenübergreifend vier Siegen in dem Ressort vor den Toren Wiens die Rekordsiegerin. In dem bald vorübergegangenen Kalenderjahr hat die 27-Jährige bisher noch keinen Riesentorlauf gewonnen.