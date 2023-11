Shiffrin nach Sturz in Vorwoche im Spital, aber wieder fit

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat in der vergangenen Woche einen schweren Sturz erlitten und musste sogar ins Krankenhaus. Dies teilte die Gesamt-Weltcupsiegerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal mit und gab gleichzeitig Entwarnung.

In einem Video zeigt sie den Sturz, bei dem sie sich eine Knochenprellung zugezogen hat. Einem Start beim Weltcup in Levi am Wochenende stehe aber nichts im Wege, versicherte sie.

„Ich freue mich schon sehr auf dieses Wochenende! Slalom ist gut für die Seele“, schrieb Shiffrin unter ein Video, das die 28-jährige US-Amerikanerin veröffentlichte. „Leider bin ich vergangene Woche gestürzt und habe mir dabei mein linkes Knie ziemlich stark angeschlagen. Aber ich bin froh und sehr dankbar, dass ich mit einer Knochenprellung – aber ohne größere Schäden – davongekommen bin“, ergänzte sie. Sie musste sich aber zahlreichen Rehabilitationsmaßnahmen unterziehen, ehe sie ihre Vorbereitung auf Levi fortsetzen konnte.

Shiffrin fühle sich „richtig gut, gerade rechtzeitig vor dem Wochenende“. Sie hat im Vorjahr beide Slaloms nördlich des Polarkreises gewonnen.