Siege für Rapid und Hartberg

Rapid und der TSV Hartberg haben am Sonntag wichtige Siege im Kampf um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Hütteldorfer setzten sich beim SCR Altach mit 2:0 durch und schoben sich damit wieder auf Rang sechs, die Oststeirer verwandelten daheim gegen Blau-Weiß Linz ein 0:2 in ein 3:2 und stießen auf Platz vier vor. Die 13. Runde wurde mit dem Duell zwischen dem LASK und Sturm Graz abgeschlossen (17.00 Uhr).

Bereits am Samstag hatte Red Bull Salzburg bei der WSG Tirol 2:0 gewonnen. Der WAC wies im Kärntner Derby die Klagenfurter Austria mit 4:0 in die Schranken und die Wiener Austria schlug vor eigenem Publikum Schlusslicht Austria Lustenau 1:0.

