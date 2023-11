Siege für Schachtar und Lazio in der Champions League

Schachtar Donezk mischt in der Fußball-Champions-League weiter im Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale mit. Die Ukrainer besiegten am Dienstag im „Heimspiel“ in Hamburg Royal Antwerpen mit 1:0 (1:0) und halten nun in Gruppe H bei neun Punkten – so wie der FC Barcelona und FC Porto, die sich am Abend noch duellieren. In Gruppe E gewann Lazio Rom daheim gegen Celtic Glasgow mit 2:0 (0:0) durch einen Doppelpack von Ciro Immobile (82., 85.).

Die Römer sind nun vor dem zweiten Gruppenspiel zwischen dem Gernot-Trauner-Club Feyenoord Rotterdam und Atletico Madrid mit zehn Punkten Tabellenführer. Mit einem Sieg können sich die Spanier die Spitze zurückholen. Celtic ist mit nur einem Zähler fix Gruppen-Letzter und damit ausgeschieden. Das gilt auch für das punktelose Antwerpen, das sich gegen Donezk durch einen Treffer von Mykola Matviyenko per Kopf (12.) geschlagen geben musste. Für die Ukrainer war es der dritte Sieg in dieser CL-Gruppenphase.

