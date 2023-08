Silber glänzt nur am Konto nicht

Die Koffer sind längst ausgepackt, die Nachbereitung fast abgeschlossen und die Spieler in der wohlverdienten Pause. Aktuell sitzen die Verantwortlichen von Österreichs Faustball-Verband bei der Abrechnung der kürzlich mit dem Vize-Weltmeistertitel zu Ende gegangenen Herren-WM in Deutschland.

Wer nun glaubt, dass die Silbermedaille aber auch das Konto des Verbandes zum Glänzen bringen wird, der irrt gewaltig.

Lesen Sie auch

Keinen Cent verdient

Anders als etwa im Fußball, wo alleine schon die Qualifikation für die Endrunde mit einem satten Millionenbetrag für die jeweiligen Länder honoriert wird, schauen die Faustballer durch die Finger.

Vom in Linz ansässigen Weltverband gibt es für Platz zwei beim wichtigsten Turnier überhaupt keinen einzigen Cent Prämie. Im Gegenteil, die Teilnahme am Turnier ist beim ÖFBB ganz schön ins Geld gegangen. „Noch ist nicht endgültig abgerechnet, aber es geht sicher um einen guten fünfstelligen Betrag“, verriet mit Hannes Dinböck der Generalsekretär des Verbandes und ergänzte: „Das wussten wir aber natürlich vorher und haben das alles entsprechend budgetiert.“

Um die Weltmeisterschaft so erfolgreich wie möglich zu gestalten, hat man versucht, bestmögliche Bedingungen zu schaffen. „Natürlich hätten wir auch sparen können. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, den Betreuerstab und das Equipment so aufzustellen, dass es uns an nichts fehlt“, erklärte der Funktionär.

Die Trainingsutensilien die in Mannheim mit von der Partie waren, sind übrigens schon wieder im Einsatz. Aktuell bereitet sich das Damen-Nationalteam auf die Heim-EM am 18. und 19. August in Grieskirchen vor.

Von Christian Baumberger