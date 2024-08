Rallye-Ass Simon Wagner absolviert Zwischenstopp in der Heimat

Normalerweise sind Christoph Zellhofer und Co-Pilot Andre Kachel in der heimischen Rallye-Meisterschaft in einem Suzuki Swift von Zellhofer Racing unterwegs. Dieses Auto wird aber am Samstag von Teamchef Max Zellhofer mit Beifahrerin Anna Maria Seidl eingesetzt.

Dafür hat Sohnemann Christoph wieder die Gelegenheit, bei der Mühlstein Rallye einen Ford Fiesta Rally2 aus eigenem Hause zu pilotieren.

„Ein solches Spitzenauto zu fahren, ist für mich jedes Mal ein echtes Erlebnis. Nachdem die Mühlstein Rallye für mich so etwas wie eine Heimrallye ist, kommt dazu, dass viele Freunde und Kunden unseres Autohauses zuschauen und man dadurch besonders angespornt wird“, so ein optimistischer Christoph Zellhofer:

Und weiter meinte er: „Da ich in einem Rally2-Auto nur ein bis zwei Mal pro Saison starten kann, muss ich hier den goldenen Mittelweg gehen, wohl schnell zu sein, aber nicht zu übertreiben, um nicht von der Strecke zu rutschen. Im letzten Jahr erreichten wird mit diesem Auto den dritten Gesamtrang, diesen wollen wir auch für heuer trotz sehr starker Konkurrenz wieder anpeilen.“

Klarer Favorit

Als Favorit auf den Sieg im Mühlviertel rollt am Samstag der Mauthausener Mehrfach-Staatsmeister Simon Wagner an den Start. Sein „Heimrennen“, die Perger Mühlstein Rallye will der 31-jährige Wagner natürlich auch gewinnen. „Ich freue mich riesig auf den Start zuhause vor heimischen Fans und hoffe, wir können hier wieder eine tolle Show liefern“, blickte Wagner voraus.

Zum Aufwärmen absolvierte der als Staatsmeister 2024 feststehende Wagner einige Taxiläufe, sprich er bot Mitfahrgelegenheiten mit seinem Rallye-Boliden an, das Echo war groß.

Schon am nächsten Wochenende möchte Wagner bei der Barum Rallye im mährischen Zlin, einem ERC-Lauf, starten, noch kämpft der schnelle Simon aber um das nötige Budget.

„Leider ist die Barum Rallye für mich noch nicht vollständig finanziert, ich kämpfe aber hart, den Start in Tschechien realisieren zu können. Jeder weiß, wie gerne ich in Tschechien und speziell bei der Barum Rallye fahre und es wäre jammerschade, wenn sich das heuer nicht ausginge“, meinte Skoda-Pilot Wagner.

Mühlstein Rallye 2024 am 10. August: Start 9 Uhr in Baumgartenberg, Ziel um 18.30 Uhr in Perg. Insgesamt acht Sonderprüfungen mit knapp 90 Kilometer. Genau Infos unter www.muehlsteinrallye.at/2024/zeitplan.