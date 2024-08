Simon Wagner holte zweiten Platz bei ERC-Lauf in Tschechien

Dritter Podiumsplatz in Folge bei Barum Rallye von Zlin – Platz acht für Hermann Neubauer

Als bestes ausländisches Team in den Top 5 beendeten Staatsmeister Simon Wagner und Beifahrerin Jara Hain den tschechischen Lauf zur Rallye-Europameisterschaft. Wagner fuhr mit Platz zwei bei der Barum Rallye rund um Zlin sein bisher bestes Ergebnis im FIA Europa- Championat ein. In den letzten beiden Jahren war der Mauthausener jeweils Dritter gewesen.

Bereits während der Qualifikation am Donnerstag machte Wagner mit der Bestzeit auf der Auftaktsonderprüfung seine Ambitionen auf ein erneutes Spitzenergebnis deutlich. Dabei war sich der Oberösterreicher vor Beginn des Spektakels angesichts der starken Konkurrenz noch zurückhaltend gewesen.

„Die ERC ist heuer, was die Leistungsdichte angeht, unglaublich stark und dicht besetzt. Hier können Sekunden über mehrere Platzierungen entscheiden und demnach bin ich mehr als zufrieden, wenn wir bei der Barum ein Top-5-Ergebnis einfahren können.“

Am Ende der knapp 200 Sonderprüfungskilometer standen sodann der zweite Gesamtrang, eine weitere SP-Bestzeit, Platz zwei auf der Powerstage und das dritte Barum-Podium in Folge im Fahrtenbuch.

Freude am Fahren

„Für mich ganz besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir vor allem auf den neuen Sonderprüfungen mit guten Zeiten aufzeigen konnten. Der Veranstalter hat wieder geniale Strecken aufgetan und ich hatte einfach richtig Spaß am Fahren”, zog Wagner Bilanz.

Dabei stellten heuer nicht nur die Streckenabschnitte, sondern auch das Wetter die Teilnehmer vor echte Herausforderungen. Starkregen verwandelte Teile der Sonderprüfungen in gefährliche Rutschpartien und forderte Piloten, wie Material.

„Wir hatten ein gutes Händchen bei der Reifenwahl und konnten uns auch bei Risiko auf unsere Michelins voll verlassen“, erklärte Wagner.

Mit von der Partie rund um Zlin war auch der Lungauer Hermann Neubauer, der gemeinsam mit Co-Pilot Bernhard Ettel seine Rallye-Saison 2024 mit dem ERC-Lauf ausklingen lassen wollte. Am Ende sicherte sich Neubauer Gesamtrang acht, noch vor den tschechischen Topfahrern Jan Kopecky und Vaclav Pech, beide sind heimischen Rallye-Fans von beherzten Auftritten bei der Jännerrallye in bester Erinnerung, sowie dem neuseeländischen Profi Hayden Paddon.

Noch wichtiger als die Platzierung selbst war für Neubauer aber die Freude am Fahren: „Es war ein extrem geiles Wochenende, einfach großartig, das Fahren hat so richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben.“

Ob sich für Simon Wagner nach dem erfolgreichen Auftritt heuer noch weitere internationale Starts ausgehen, ist indes ungewiss. „Leider habe ich mein Budget für dieses Jahr mit den vier ERC-Starts bereits ausgereizt. Wer mich aber kennt, der weiß, dass ich quasi schon ab der Zieldurchfahrt auf die nächste Rallye hinarbeite, also schauen wir, was wir noch zusammenbringen”, war Simon Wagner dennoch optimistisch.