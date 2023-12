Sind aller guten Dinge drei?

Den Draht zu Frau Holle haben die alpinen Ski-Herren, vor allem jene auf den langen Latten, heuer völlig verloren. In Zermatt/Cervinia (SUI/ ÌTA) und Beaver Creek (USA) hieß es für die Speed-Asse: „Außer Spesen nichts gewesen.“

Fünf Tage, fünf Rennen?

Nun steigt in Gröden der dritte Versuch — und das gleich mit einem Triple. Nach zwei Trainingstagen gibt es am Donnerstag die Extra-Abfahrt auf der Saslong, am Freitag geht der Super-G über die Bühne, ehe der Abfahrtsklassiker wie gewohnt am Samstag (jeweils 11.45 Uhr/live ORF 1) absolviert werden soll.

Dem nicht genug, gehen die Italo-Festspiele in Alta Badia am Montag und am Dienstag mit zwei Riesentorläufen weiter. Immer vorausgesetzt, dass Wetter spielt mit. Es wäre die Ausnahme anstatt der Regel. Insgesamt vier Abfahrten, ein Super-G, ein Riesentorlauf und ein Slalom wurden in diesem Winter bisher gestrichen, nur zwei Rennen konnten plangemäß durchgeführt werden.

Das erste Abtasten in Gröden konnte einmal plangemäß bei optimalen Bedingungen absolviert werden. Trainingsschnellster auf der Saslong war US-Boy Jared Goldberg vor Aleksander Aamodt Kilde (NOR). OÖ-Ass Daniel Hemetsberger kam als bester ÖSV-Rennläufer auf Rang fünf.

Gröden ist anders

Das Grödnertal scheint im Übrigen für den „Turnaround“ prädestiniert zu sein. Es im Dezember prinzipiell als schneesicher, aber auch vor großen Wetterkapriolen gefeit. Seit 2001 mussten nur drei Rennen abgesagt werden. Diese Tatsache verdankt sich aber auch der allseits geschätzten Arbeit des Organisationsteams, das seit Jahren eingespielt ist.

„In der Skiwelt ist der Weltcup Gröden eine Marke, die man kennt, schätzt, respektiert und zum Teil auch kopiert. Das erfüllt uns mit großer Genugtuung und ist der Lohn für unsere jahrzehntelange harte Arbeit“, betonte OK-Chef Rainer Senoner nicht ohne Stolz.