Ski-Asse schnupperten in Saalbach-Hinterglemm schon WM-Luft

Österreichs Ski-Asse haben sich dieser Tage eingehend mit der kommenden WM-Strecke vertraut gemacht. In Saalbach-Hinterglemm standen Streckenbesichtigungen, die Vorstellung der WM-Stätten und Impulsvorträge am Programm. In knapp 600 Tagen wird im Pinzgau um Gold, Silber und Bronze gefahren. Bereits ein Jahr zuvor (16. bis 24. März) findet an selber Stelle das Weltcupfinale 2024 statt. Die Vorbereitungen auf die beiden Großevents laufen bereits auf Hochtouren.

„Der Startschuss ist sozusagen gefallen und man spürt wie sehr sich die Saalbacher ins Zeug legen, um eine perfekte WM zu organisieren“, lobte Marco Schwarz. Das „Meet and Greet“ mit Fans und Teamkollegen kam beim Kärntner offenbar gut an. „Dass wir als gesamtes Team zusammenkommen ist relativ selten und eine sehr schöne Sache, das hat diese Tage hier besonders gemacht.“

Einige befuhren den Zwölferkogel mit dem Mountainbike, andere lernten das Streckenprofil zu Fuß kennen. „Erstmals die Abfahrtsstrecke von unten nach oben zu begehen, war natürlich ein Highlight für uns“, meinte Nina Ortlieb. „Wir konnten gleich die Steilheit erleben und ich glaube, es erwartet uns eine anspruchsvolle, aber coole Strecke mit vielen Sprüngen“, sagte die WM-Medaillengewinnerin von Meribel.

Österreichs Skiverband verspricht für Saalbach-Hinterglemm 2025 unter dem Motto „Ein Berg, ein Ziel“ eine WM der kurzen Wege. In puncto zukunftsfähiger Infrastruktur und Nachhaltigkeit sollen in der Durchführung der von 4. bis 16. Februar stattfindenden WM „neue Maßstäbe“ gesetzt werden, heißt es vonseiten der Organisatoren.