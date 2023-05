Ski-Weltverband will 2028 erste „FIS Games“ ausrichten

Das nächste Großereignis im Wintersport ist offenbar beschlossene Sache. In einer Mitteilung vor dem 54. FIS-Kongress kündigte der Ski-Weltverband die „FIS Games“ 2028 an. Diese sollen die gesamte Bandbreite der Schneesportarten abdecken und sich über 16 Tage in jenen Jahren erstrecken, in denen es keine Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften gibt. Bis zum 1. November können interessierte Veranstalter laut offiziellem Fahrplan eine Absichtserklärung abgeben.

„Die FIS-Spiele werden die größte aller Schneesportveranstaltungen sein; ein bahnbrechendes Fest, das die FIS-Familie wie nie zuvor zusammenbringt. An 16 Tagen werden die Spiele die größten Talente der olympischen und nicht-olympischen Sportarten zusammenbringen – und natürlich auch der Para-Sportarten. Von Alpin über Freestyle, Freeski und Snowboard bis hin zu Nordisch, Telemark, Speed Skiing und Freeride werden die weltbesten Athleten ihr Können vor einem globalen Publikum präsentieren“, hieß es in dem FIS-Statement.

Absichtserklärungen, die Event-Premiere 2028 ausrichten zu wollen, würden ab dem 1. August dieses Jahres angenommen. Danach werde eine Inspektionsgruppe die Arbeit aufnehmen. Im Frühjahr 2024 soll das FIS Council die endgültige Entscheidung über den Austragungsort treffen. Weil die FIS auch „Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion sein“ will, wie es in dem Text heißt, sollen für die FIS Games bereits bestehende Wettkampfstätten genutzt werden.