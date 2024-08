Skispringen: Kraft gewann beide Bewerbe des Sommer-Auftakts

Der Salzburger Stefan Kraft hat beide Auftaktbewerb im Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Courchevel für sich entschieden. Nach seinem Sieg am Dienstag triumphierte der Gesamtweltcupsieger in Frankreich am Mittwoch überlegen mit 21,7 Punkten Vorsprung auf Fredrik Villumstad (NOR).

Zweitbester aus dem bis auf Daniel Tschofenig in Bestbesetzung angetretenen ÖSV-Teams war im zweiten Bewerb Jan Hörl an fünfter Stelle. Tags davor war Manuel Fettner Vierter geworden.

„Sehr vieles stimmt“

„Das ist eine schöne Momentaufnahme. Es stimmt mich sehr, sehr glücklich, dass seit dem Trainingsstart alles richtig gelaufen ist und sehr vieles stimmt“, sagte Kraft und nannte die Sommerwettkämpfe eine „coole Motivationsspritze zwischendurch“. Die nächsten Bewerbe finden aber erst in einem Monat im polnischen Wisla statt.

Auch bei den Frauen stand in Courchevel mit Jacqueline Seifriedsberger eine Österreicherin beide Male auf dem Podest, die Oberösterreicherin wurde Dritte und Zweite. Es siegten jeweils mit deutlichem Vorsprung die Slowenin Ema Klinec bzw. Sara Takanashi aus Japan.