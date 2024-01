Skispringen: Seifriedsberger am Podest, Kraft auf Rekordjagd

Die Skispringerinnen Jacqueline Seifriedsberger/Eva Pinkelnig haben am Samstag im Super-Team-Weltcupbewerb von Zao hinter Slowenien und Kanada Platz drei erreicht. Das ÖSV-Duo wies nach drei Durchgängen auf der Normalschanze 25,2 Punkte Rückstand auf die siegreichen Nika Kriznar und Nika Prevc auf. Kanada mit Abigail Strate und Alexandria Loutitt hatte 12,7 Zähler Vorsprung auf die Österreicherinnen. Gastgeber Japan landete deutlich hinter Österreich auf Rang vier.

„Ein Podium ist immer super. Es waren zwar nicht meine besten Sprünge, aber mit einem Stockerlplatz können wir zufrieden sein“, sagte Seifriedsberger an ihrem 33. Geburtstag. Am Sonntag folgt am japanischen Schauplatz ein Einzelbewerb, im ersten am Freitag hatten die Österreicherinnen die Podestplätze verfehlt.

Kraft nimmt 109. Podestrang ins Visier

Stefan Kraft hat am Freitag die Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Zakopane gewonnen. Der 30-jährige Salzburger landete in Polen auf der Hillsize von 140 m und lag mit der Tageshöchstweite vor dem Deutschen Andreas Wellinger (-3,1 Punkte) und dem Tiroler Manuel Fettner (-6,7). Mit dem Quali-Sieg sammelte der Gesamtweltcupführende weiter Selbstvertrauen, um am Sonntag (16.00 Uhr/ORF 1) zum alleinigen Rekordhalter für die meisten Weltcup-Podestplätze aufzusteigen.

Nach einer überstandenen Erkrankung will Kraft mit seinem 109. Einzel-Stockerlplatz sein Idol Janne Ahonen überflügeln. Für das Einzelspringen in Zakopane qualifizierten sich mit Stephan Embacher (9.), Jan Hörl (13.), Michael Hayböck (20.) und Clemens Aigner (24.) alle sechs ÖSV-Adler mit soliden Sprüngen. In Polen steht am Samstag (16.00) noch der erste Teambewerb der Saison auf dem Programm, ehe es eine Woche darauf mit der Skiflug-WM am Kulm weitergeht.