Skispringer Huber verpasst Weltcup-Auftakt wegen Knieblessur

Der WM-Winter beginnt für Daniel Huber mit einem Rückschlag. Der Skiflug-Weltcupsieger musste wegen einer Blessur im rechten Knie aus Lillehammer abreisen, an seiner Stelle rückte Maximilian Ortner ins ÖSV-Aufgebot für den Saisonauftakt am Wochenende. Huber kehrte am Donnerstag aus Norwegen in die Heimat zurück, wo eine MR-Untersuchung Klarheit über das Ausmaß der Verletzung bringen soll.

„Ich hoffe, dass es nicht zu gravierend ist und dass es vielleicht mit kurzen Behandlungstherapien rasch wieder Richtung Schanze gehen kann. Natürlich tut das jetzt weh, weil ich den ganzen Sommer hart trainiert habe, um beim Auftakt in Bestform am Start zu stehen und das jetzt eben nicht möglich ist“, sagte Huber.

Lesen Sie auch

Der Salzburger hatte nach den ersten Trainingssprüngen in Lillehammer Schmerzen im rechten Knie verspürt, das er sich auch schon bei einem Sturz Ende September in Stams verletzt hatte. Sein Ersatzmann Ortner machte sich am Donnerstag auf den Weg nach Norwegen. Dort geht am Freitag mit einem Mixed-Bewerb der erste Wettkampf der Saison über die Bühne, am Wochenende folgen zwei Einzelspringen.