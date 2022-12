Slowene Lanisek siegt in Engelberg, Kraft Vierter

Der Slowene Anze Lanisek hat am Samstag seinen dritten Saisonerfolg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Der 26-Jährige hielt im ersten von zwei Bewerben in Engelberg mit 320,3 Punkten die beiden Polen Dawid Kubacki (317,0), der weiter im Gesamtweltcup voran liegt, und Piotr Zyla (312,3) auf Distanz. Unmittelbar dahinter belegte Stefan Kraft Rang vier (307,4), nachdem er auch zur Halbzeit auf dieser Position gelegen war. Der Halbzeit-Fünfte Jan Hörl wurde Siebenter (294,1).

Ebenfalls unter den Top 15 konnte sich Manuel Fettner (14./275,1) klassieren, auch Daniel Tschofenig (17./274,7) und Philipp Aschenwald (24./260,0) holten noch Weltcup-Punkte. An denen schrammten Markus Müller (34.) und Michael Hayböck (39.) vorbei. Lanisek schaffte mit einem 142-Meter-Satz in der Entscheidung noch den Sprung nach ganz oben. Kubacki hatte nach dem ersten Durchgang nur ein Plus von 0,5 Punkten gehabt.

