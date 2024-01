Snowboarder feierten auf Simonhöhe noch einen Heimsieg

Die Snowboard-Asse Sabine Schöffmann und Andreas Prommegger haben am Sonntag den Teambewerb im Parallel-Riesentorlauf auf der Simonhöhe bei St. Urban in Kärnten gewonnen. Im Finale setzte sich das Duo gegen die Schweizer Ladina Jenny/Dario Caviezel durch.

Platz drei ging an die deutsche Paarung Ramona Hofmeister/Elias Huber. Daniela Ulbing/Benjamin Karl waren im Viertelfinale ausgeschieden und landeten auf Platz fünf.

„Mit Sabine fahren ist eine wahre Freude, sie ist in Moment in einer bestechenden Form. Ich bin aber auch sehr zufrieden“, sagte Prommegger. Für Schöffmann war es nach dem Sieg im Einzelbewerb am Samstag der zweite Heimerfolg.

„Das ganze Wochenende war ein Wahnsinn. Es hat alles zusammengespielt. Wir haben hier viel trainiert, versuchen jede Welle auszunützen.“ Nach acht Rennen in 16 Tagen haben die Parallelfahrer nun einmal Pause, weiter geht es am 24./25. Februar in Krynica (Polen).