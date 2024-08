Sohn eines fünffachen Weltmeister kommt fix in die Formel 1

Der Australier Jack Doohan fährt ab 2025 in der Formel 1 für Alpine. Das teilte der französische Rennstall am Freitag im Vorfeld des Grand Prix der Niederlande in Zandvoort mit.

Damit wird der 21-jährige Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan neuer Teamkollege des Franzosen Pierre Gasly. Doohan, derzeit Alpine-Ersatzfahrer und in der Formel 2 aktiv, wird die Nachfolge von Esteban Ocon antreten, der kommende Saison zu Haas wechselt.

Mit der Verpflichtung von Doohan sind nur noch zwei Cockpits für die kommende Formel-1-Saison frei. Neben Mercedes sucht auch Sauber noch seinen zweiten Stammfahrer.

Fest steht, dass der 22-jährige Neuseeländer Liam Lawson einen festen Platz bei Red Bull erhalten soll.

„Er sitzt nächstes Jahr ganz sicher in einem unserer Autos“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko der Kleinen Zeitung.Ob bei Red Bull Racing neben Max Verstappen oder bei den Racing Bulls, ist noch offen.