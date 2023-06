„Sollte für uns noch einfacher sein“

Nach sechs Saisonsiegen gilt Red Bull auch in Barcelona als Topfavorit

Alle sechs Saisonrennen in der Formel 1 hat Red Bull bislang für sich entschieden, vier davon gingen auf das Konto von Weltmeister Max Verstappen.

Dementsprechend klar scheint die Favoritenrolle vor dem Grand Prix am Sonntag (15, live ORF 1) in Barcelona — doch RB-Motorsportberater setzte noch einen drauf und richtete der Konkurrenz aus: „Ich glaube, dass es in Barcelona einfacher für uns sein sollte, vorne zu sein“, glaubt der Österreicher, dass die Strecke dem Red-Bull-Boliden noch besser entgegenkommt.

Aber auch Routinier Fernando Alonso rechnet sich nach vier dritten Plätzen und einem zweiten Rang zuletzt in Monaco bei seinem Heimrennen einiges aus. „Der nächste Schritt, den wir brauchen, ist der nach ganz oben“, sagte der 41-jährige Aston-Martin-Pilot.

Mit Spannung geht Mercedes in den Großen Preis, bei den Silberpfeilen erhofft man sich wichtige Erkenntnisse über das stark veränderte Auto.

„Barcelona ist wahrscheinlich die beste Teststrecke, die wir uns wünschen können, um mehr über unser Paket zu erfahren“, meinte Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der Anfang April in Australien für den bislang einzigen Podestplatz seines Teams in dieser Saison gesorgt hatte.